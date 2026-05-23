Один звонок едва не оставил пенсионерку без квартиры – спасло одно обстоятельство

Сотрудники Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции (ДП) области Абай предотвратили мошенничество, жертвой которого едва не стала 67-летняя жительница региона, сообщает Zakon.kz.

Так, во время оперативной работы полицейские выяснили, что женщина собирается срочно продать свою квартиру по сильно заниженной цене. Позже оказалось, что пенсионерка действовала под психологическим давлением мошенников.

Аферисты убедили женщину оформить сделку по продаже ее единственного жилья. К моменту вмешательства полиции предварительный договор уже был подготовлен.

К счастью, сделку удалось остановить, а квартиру – сохранить.

Полицейские отмечают: в последнее время мошенники все чаще используют сложные методы психологического давления, заставляя граждан принимать поспешные решения, оформлять кредиты, переводить деньги и даже продавать недвижимость.

"Призываем быть осторожными, не принимать поспешных решений и при подозрительных ситуациях обращаться в полицию по номеру 102". Пресс-служба ДП области Абай

Ранее мы рассказывали, как получить один документ, который может спасти от проблем при покупке жилья в Казахстане.