Дожди с грозами: опубликован прогноз погоды на 24 мая

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 24 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, на востоке страны ночью осадки в виде дождя и снега, днем – ливень.

По стране в ночные и утренние часы также прогнозируют туман.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской, в горных районах области Жетысу ожидаются заморозки 1 градус.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в области Улытау, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на западе, северо-востоке, юге, в центре Костанайской, на западе, юге Акмолинской, на западе, востоке Северо-Казахстанской, на юге Павлодарской, на западе, востоке Карагандинской, на севере Туркестанской, на западе, в центре Кызылординской, на севере Жамбылской, Алматинской, в центре Восточно-Казахстанской области, на юге области Абай, на западе, севере, юге, в центре области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

На юге, севере Кызылординской, на северо-востоке Магистауской, на юге Актюбинской, на севере, юге Карагандинской, на востоке Павлодарской области, на востоке области Жетысу, на востоке, юге, в центре области Улытау, на востоке области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

