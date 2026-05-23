Кому не повезет с погодой: прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента на 24-26 мая

Синоптики рассказали о прогнозе погоды на ближайшие три дня в крупнейших городах Казахстана. По данным РГП "Казгидромет", больше всего не повезет жителям Шымкента. Там с 24 по 26 мая 2026 года будут идти дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Астана 24 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза, днем небольшой дождь, гроза. Ночью порывы ветра поднимутся до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +26+28°С.

26 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14+16, днем +26+28°С. Алматы 24 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.

25 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.

26 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +24+26°С. Шымкент 24 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +24+26°С.

25 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +24+26°С.

26 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С.

