#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
470.8
545.99
6.6
Общество

Кому не повезет с погодой: прогноз для Астаны, Алматы и Шымкента на 24-26 мая

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 14:47 Фото: unsplash
Синоптики рассказали о прогнозе погоды на ближайшие три дня в крупнейших городах Казахстана. По данным РГП "Казгидромет", больше всего не повезет жителям Шымкента. Там с 24 по 26 мая 2026 года будут идти дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 24 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза, днем небольшой дождь, гроза. Ночью порывы ветра поднимутся до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.
  • 25 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +26+28°С.
  • 26 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14+16, днем +26+28°С.

Алматы

  • 24 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +20+22°С.
  • 25 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.
  • 26 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +24+26°С.

Шымкент

  • 24 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +24+26°С.
  • 25 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +24+26°С.
  • 26 мая: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +26+28°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 14:47
"Казгидромет" обратился к жителям Уральска и Актобе

С прогнозом погоды по стране на сегодня, 23 мая 2026 года, можно ознакомиться по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы
15:30, Сегодня
Дожди с грозами: опубликован прогноз погоды на 24 мая
Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы
19:42, 23 ноября 2025
Мороз в Астане, тепло в Алматы и Шымкенте: прогноз погоды на три дня
Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану
17:39, 23 августа 2025
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 24 по 26 августа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Акмарал Ерекешева
15:33, Сегодня
Двукратная чемпионка мира Ерекешева успешно стартовала на чемпионате Азии в Бишкеке
Илия Топурия
15:04, Сегодня
Илия Топурия может подраться с Конором Макгрегором
Зейнеп Баянова
14:04, Сегодня
Казахстанская Федерация борьбы простила Баянову за неявку на награждение в Кубке РК
Федерация тяжёлой атлетики РК поделилась важной новостью
13:52, Сегодня
В Семее прошёл форум о безопасности детей с участием Федерации тяжёлой атлетики РК
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: