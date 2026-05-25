В Казахстане ускорят появление жизненно важных лекарств – депутат раскрыл подробности

В Казахстане некоторые лекарственные препараты будут регистрировать всего за 15 дней, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 25 мая 2026 года, рассказал депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов.

"Бывает, обходишь пять аптек в поисках нужного лекарства, а его просто нет в стране? В итоге приходится просить знакомых привезти из-за границы или заказывать через третьи руки. Самые современные, эффективные и жизненно важные препараты доходят до нашего рынка годами. А все из-за затянутых процедур, проверок и бюрократии. Порядок таков: если лекарство официально не зарегистрировано в стране, его продажа в аптеках запрещена. Более того, чем больше бюрократии и меньше зарегистрированных лекарств – тем выше цены. Теперь мы решили эту проблему на законодательном уровне и внесли в закон пакет принципиальных поправок", – написал он в своем Telegram-канале в понедельник.

Мажилисмен подробно рассказал, что изменится для каждого из нас.

1. "Зеленый коридор" (Fast-track) для лучших мировых лекарств

По словам Аймагамбетова, если какое-то лекарство уже прошло строжайший контроль и одобрено в США (FDA) или Европе (EMA), Казахстану нет смысла перепроверять его годами.

"Благодаря нашей поправке такие лекарства теперь будут регистрировать по ускоренной процедуре всего за 15 дней. То есть самые современные и эффективные препараты будут доходить до пациентов максимально быстро", – заверил он.

2. Сроки регистрации остальных лекарств также сократятся вдвое

Сейчас, по данным депутата, официальная процедура занимает 210 дней, а на деле растягивается на годы.

"Мы законодательно объединили все бюрократические этапы (экспертизу, утверждение предельной цены и так далее) в одну композитную услугу. Это кардинально ускорит появление лекарств на полках", – подчеркнул Аймагамбетов.

3. Жесткий контроль качества

Теперь, как отметил мажилисмен, сырье (субстанции), которое завозят в страну для производства отечественных лекарств, будет проходить обязательную проверку на границе.

"Раньше такого контроля не было. Качественное сырье – это гарантия безопасности готового препарата", – заявил Аймагамбетов.

4. Новые полномочия Минздрава

Также он подчеркнул, что нашему Министерству здравоохранения больше не нужно ждать заявок от фармкомпаний для регистрации лекарств.

"Часто фармкомпании просто не заинтересованы проходить через все бюрократические процедуры и расходовать ресурсы, особенно когда препараты недорогие или сроки патентов уже вышли. Но для людей эти лекарства часто жизненно необходимы. Теперь благодаря нашим поправкам Минздрав сможет сам в инициативном порядке запустить процедуру, зарегистрировать нужное лекарство и быстро завезти его в страну", – отметил депутат.

Аймагамбетов также отметил, что все "поправки – прямой шаг к тому, чтобы каждый казахстанец мог вовремя, без лишних нервов и по справедливой цене купить безопасные и качественные лекарства".

Ранее мы писали, что Минздрав разработал проект изменений в пилотный проект по государственной регистрации лекарственных средств и медицинских изделий по принципу "единого окна". Проект размещен на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 27 мая 2026 года.