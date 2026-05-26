События

Акмолинская область отпраздновала День работников культуры и искусства

аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 19:01 Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
Майская погода в Кокшетау славится своим переменчивым характером, и этот вторник не стал исключением. Организаторы масштабного празднования Дня работников культуры и искусства планировали развернуть главные торжества на "Жаңа жағалау".

Однако шквалистый ветер и неожиданные осадки заставили местные власти оперативно менять планы: ради комфорта горожан и артистов всю программу буквально за считаные часы эвакуировали под крышу Дворца культуры, передает Управление внутренней политики Акмолинской области.

Официальный старт событию дал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Обращаясь к виновникам торжества, руководитель региона сделал акцент на роли творческой интеллигенции в сохранении национальной идентичности и духовного кода.

"Культура – это облик нации, ее духовный стержень, а искусство – голос сердца народа, драгоценное наследие, дошедшее до нас от предков. Сегодня сфера культуры нашего региона не ограничивается только внутренним развитием – мы покоряем вершины на республиканском и международном уровнях, прославляя казахскую культуру за пределами страны. Каждое ваше произведение, каждое мгновение на этой сцене – это не просто творчество, это биение сердца нации, это сила, формирующая патриотический дух нового поколения", – отметил аким.
Также он отметил, что государство продолжит активно модернизировать сельские и городские очаги культуры.

Центральным и самым ожидаемым блоком вечера стала масштабная церемония награждения. 11 ведущих деятелей культуры региона, включая руководителей ансамблей, музейных работников и методистов, получили нагрудные знаки "Мәдениет саласының үздігі".

Кроме того, лучшим специалистам сферы были вручены почетные грамоты и благодарственные письма акима области.

Среди тех, чей вклад в развитие региона был отмечен на самом высоком уровне, оказался научный сотрудник Музея литературы и искусства Нурболат Альменов, удостоенный почетной грамоты от акима области.

"В честь нашего профессионального праздника организовали великолепный гала-концерт, и для каждого из нас это огромное, значимое событие. Сам я тружусь в Музее литературы и искусства уже 15 лет. И могу с уверенностью сказать: на протяжении всех этих лет культура и искусство нашего региона развиваются стремительными темпами. Для нас эта сфера невероятно дорога и близка сердцу. Дорогого стоит признание наших заслуг на таком высоком уровне", – поделился эмоциями Нурболат Альменов.
Кроме того, в ходе мероприятия торжественно объявили призеров областного смотра народного творчества "Өнер – халық қазынасы". Борьба между творческими делегациями регионов шла нешуточная, ведь на кону стояли солидные призы. По итогам конкурса ключи от новеньких автомобилей получили сразу три победителя в разных категориях: лучший район с сельскими центрами – Бурабайский, сильнейший район с городским центром – Целиноградский и лидер среди городов областного значения – Косшы. Творческие коллективы, занявшие вторые и третьи места, увезли домой денежные сертификаты номиналом от одного до трех миллионов тенге, а абсолютно все остальные участники получили поощрительные гранты до одного миллиона тенге на развитие своего потенциала.

Завершился праздничный марафон зрелищным гала-концертом. На сцене Дворца культуры развернулось динамичное и яркое зрелище, объединившее лучшие номера коллективов Акмолинской области.

