За последние восемь лет количество ходатайств о выходе из гражданства РК снизилось почти в 40 раз

26 мая под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при президенте Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, на заседании были рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него.

По итогам заседания главе государства будет внесено предложение о приеме в гражданство нашей страны 305 человек.

Также комиссия будет рекомендовать удовлетворить ходатайства 43 человек о выходе из казахстанского гражданства.

Государственный советник подчеркнул, что тенденция к сокращению количества лиц, желающих выйти из гражданства нашей страны, сохраняется на протяжении последних лет.

Так, за последние восемь лет количество ходатайств о выходе из казахстанского гражданства снизилось почти в 40 раз. В 2019 году было зафиксировано 1,7 тыс. ходатайств о выходе из гражданства, в 2020 году – 944, в 2021 году – 123, в 2022 году – 114, в 2023 году – 107, в 2024 году – 77, в 2025 – 68, а в текущем году – 43 случая.

Тенденция по сокращению количества лиц, желающих выйти из гражданства нашей страны, свидетельствует об уверенности казахстанцев в стабильном развитии государства и доверии социально-экономическому и политическому курсу главы государства.

Это подтверждается данными социологических исследований. По результатам опроса общественного мнения, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте в апреле 2026 года, 84,4% граждан считают, что страна развивается в правильном направлении.