События

"Окна открыть невозможно": поселок под Алматы утопает в нечистотах

“Окна открыть невозможно”: поселок под Алматы утопает в нечистотах, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 16:40 Фото: magnific
Жители поселка в Алматинской области жалуются на невыносимый запах. Говорят, дворы их многоэтажек топит нечистотами. Люди объясняют, что новая канализационная насосная станция не справляется с нагрузкой, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал КТК, целые улицы поселка Боралдай утопают в нечистотах. Зловонная жидкость стекает прямо во дворы многоквартирных домов.

Местные жители жалуются: невозможно даже открыть окна – жуткий запах распространяется по квартирам. Но и это еще не все. По всей округе настоящее нашествие мошек и комаров.

"Лето начинается: запах – это одно, мошки. Там, где такая сырость, обязательно будут блохи. Это также переносчики инфекции, это вся зараза. Окна открыть невозможно. Детвора наша бегает. Они кидают камешки, лезут туда, вода везде. То, что там инфекция, детям не объяснишь". Марина Шефер

В своих бедах люди винят новую канализационную насосную станцию. Ее построили всего два года назад, но она быстро вышла из строя, и зловонная жижа потекла из резервуара прямо во дворы пятиэтажек.

"Здесь был установлен генератор на 40 Вт. Вчера я разговаривала с электриками. Говорят, он не потянет, этот генератор. В итоге на протяжении этого года он ни разу не запустился, этот генератор. Каким именно способом, как этот проект прошел госэкспертизу? Кто дал разрешение строить в массиве? В спальном районе КНС, рядом с детскими площадками". Наталья Аношкина

Такому соседству местные жители не рады. Взрослые боятся отпускать детей во двор и сами стараются лишний раз не выходить.

"Даже маска, ничего не поможет. Запах жуткий стоит, он режет. Комары, лягушки. Как возле болота проживают люди. Детей страшно отпустить во двор, потому что ямы достаточно глубокие, размывало. Прямо фонтанчиками било из-под земли – это канализационные отходы". Светлана Иржавская

В местном акимате объяснили: вокруг станции имеется санитарно-защитная зона не менее 50 метров. Но устройство дало сбой. И грязные стоки потекли по улицам. Аким поселка заверил, что скоро здесь установят дополнительный резервуар.

"Неправильно сработала автоматика. Вышла из строя. Второе – было отключение электричества. И установленный в данном случае генератор не сработал. Из-за этих моментов произошел разлив воды. Чтобы в дальнейшем предотвратить такие факты, я еще раз повторюсь, акиматом Илийского района было принято решение о строительстве дополнительного резервуара емкостью порядка 250-300 кубов", – сообщил Данияр Конурбаев, аким пос. Боралдай.

Чиновники обещают, что работы по установке дополнительного резервуара начнутся в ближайшее время. Для этого из местного бюджета выделят 15 миллионов. Жителей просят потерпеть несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что жители Актау массово жалуются на большое количество мошек и мелких насекомых, которые буквально заполонили улицы города.

Канат Болысбек
