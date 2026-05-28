События

В Туркестане наградили граждан, трудившихся над организацией неофициального саммита ОТГ

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Туркестане состоялось четырнадцатое расширенное заседание Туркестанского областного общественного совета. На повестке дня стояли вопросы социально-экономического развития региона, цифровизации, транспортной инфраструктуры, а также другие актуальные и общественно значимые темы.

В ходе заседания аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров передал слова искренней благодарности от главы государства в адрес граждан, внесших вклад в организацию и проведение саммита Организации тюркских государств на самом высоком уровне, и вручил им государственные награды и благодарственные письма. Глава региона особо подчеркнул историческую значимость прошедшего события и остановился на ключевых показателях развития области.

"15 мая в духовной столице тюркского мира – священном Туркестане – с участием глав пяти государств на высочайшем уровне прошел неофициальный саммит Организации тюркских государств. Была подписана Туркестанская декларация – важнейший документ, укрепляющий историческую, культурную и духовную преемственность тюркских народов. Кроме того, заложен фундамент Центра тюркской цивилизации, который откроет путь для будущего духовного и научного взаимодействия тюркского мира. Глава государства поставил четкие задачи по дальнейшему развитию, благоустройству и совершенствованию инфраструктуры древнего Туркестана, чтобы укрепить его международный авторитет как истинной жемчужины не только нашей страны, но и всего региона. Главы зарубежных государств и официальные делегации, прибывшие на саммит, дали высокую оценку транспортной инфраструктуре, уровню озеленения, чистоте и общему уровню организации. По итогам саммита президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выразил глубокую признательность жителям региона и всем гражданам, задействованным в подготовке мероприятия. Это реальный результат нашего единства, ответственности и общего труда. В соответствии с указом президента ряд граждан награждены государственными наградами. Наша общая задача – сохранить этот темп и вывести социально-экономическое развитие Туркестанской области на качественно новый уровень", – отметил Нуралхан Кушеров.
В ходе мероприятия государственные награды и благодарственные письма получили работники коммунальных служб, круглосуточно трудившиеся на благо города, представители правоохранительных органов, государственные служащие, предприниматели, волонтеры и неравнодушные жители, внесшие вклад в благоустройство и чистоту Туркестана.

Напомним, в неофициальном саммите Организации тюркских государств приняли участие лидеры Казахстана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана. В ходе встречи стороны обсудили укрепление политических, экономических и культурно-гуманитарных связей между братскими странами, выдвинув ряд ключевых инициатив, направленных на углубление сотрудничества тюркского мира.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
