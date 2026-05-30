События

Казахстан накроет смесь жары, гроз и шквалов

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 16:36 Фото: pixabay
В 15 областях Казахстана на 30 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

В центре Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в области Улытау ожидается сильная жара 32-37 градусов. В Жезказгане ожидается сильная жара 32-37 градусов.

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов, на севере, в центре области 38 градусов. На севере области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, временами порывы 18 м/с.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град. Ветер южный, юго-восточный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, юге Мангистауской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе, юге, в центре области дождь, гроза. На севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью ожидаются небольшой дождь, гроза.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

На западе, юге Северо-Казахстанской области ночью ожидаются небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер южный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы 23-28 м/с. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, днем 15-20 м/с.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер южный, юго-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал.

На юге Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге области Абай ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, днем на юге области 15-18 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, в центре Кызылординской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, в центре области 15-20 м/с. На юге, северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Павлодарской области ожидается сильная жара 32-37 градусов. В Павлодаре ожидается сильная жара 33-35 градусов.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов.

Ранее сообщалось, что жара до +35°С накроет Алматы перед приходом гроз.

