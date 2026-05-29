События

Жара до +35°С накроет Алматы перед приходом гроз

Фото: pexels
Последняя неделя весны и первые дни лета удивят алматинцев по-настоящему жаркой погодой. По долгосрочному прогнозу синоптиков, в выходные и в День защиты детей воздух прогреется до +35°С, однако уже во второй половине недели в город вернутся дожди, грозы и ветер, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Гидрометцентра, в выходные и в праздничный день жителей мегаполиса ждет солнечная и сухая погода.

Как сообщила ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Светлана Аманкулова, наиболее комфортными для прогулок и праздничных мероприятий станут ближайшие суббота-воскресенье и 1 июня.

"В выходные дни и в особенности в Международный день защиты детей погода в городе ожидается благоприятной, без осадков, со штилевым ветром, но будет жарковато. Температура в эти дни будет повышаться от +29+31°С до сильной жары +33+35°С. Поэтому надевайте панамки и берите с собой воду", – отметила синоптик.

По словам специалиста, любителям походов и активного отдыха в горах стоит учитывать изменение погодных условий. Уже в воскресенье и понедельник в горных районах прогнозируют кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер.

"Любителей активного отдыха и походов в горы предупреждаем, что в воскресенье и понедельник в горах прогнозируются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. Будьте осторожны!" – предупредила Светлана Аманкулова.

Однако жаркая погода сохранится недолго. Во второй половине недели атмосферные процессы вновь сделают ее неустойчивой.

По прогнозу синоптиков, со 2 июня в Алматы начнутся кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, а температура воздуха постепенно снизится.

"Вторая половина недели будет характеризоваться неустойчивой погодой с кратковременными грозовыми дождями и порывистым ветром. Жара будет ослабевать, температура воздуха немного понизится от +31+33°С до +27+29°С", – пояснила специалист.

Прогноз погоды в Алматы по дням:

30 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +29+31°С.

31 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +31+33°С.

1 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.

2 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +31+33°С.

3 июня: переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +27+29°С.

4-5 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +27+29°С.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о том, что на большей части территории республики ожидается неустойчивая погода. Это связано с прохождением атмосферных фронтальных разделов.

