Сильная жара, шквал и гроза: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 15 областях Казахстана на 8 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. Днем на западе области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, востоке, юге Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем сохранится сильная жара 35 градусов. На западе, севере, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза, днем на востоке, юге, в центре области гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный ночью на севере, в центре области 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью и утром ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. Ночью на севере области гроза, днем гроза, на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на севере области 15-20 м/с, днем на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В центре, на юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на востоке, севере области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

В Атырауской области ожидается сильная жара 35 градусов. По области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на юге, востоке области порывы15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 8 по 10 июля.