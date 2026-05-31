События

От форумов до агрохакатонов: как партия "Ауыл" работает с молодежью

Auyl Jastary, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 17:16 Фото: Auyl Jastary
За последние годы работа с молодежью стала одним из наиболее заметных направлений деятельности партии "Ауыл", сообщает Zakon.kz.

Если раньше партия традиционно ассоциировалась прежде всего с аграрной тематикой и развитием сельских территорий, то сегодня все больше внимания уделяется подготовке молодых лидеров, развитию цифровых компетенций и созданию площадок для самореализации нового поколения.

Очередным подтверждением этого стал республиканский форум Auyl Jastary, который прошел в Таразе и объединил около 300 молодых участников со всех регионов страны. В центре обсуждения оказались вопросы искусственного интеллекта, предпринимательства, лидерства и будущего сельских территорий, а сам форум стал продолжением серии молодежных проектов, реализуемых партией по всей стране.

Айман Жусупова

Фото: Facebook/Айман Жусупова

Политолог Айман Жусупова считает, что подобные инициативы отвечают современному запросу самой молодежи и новым требованиям к знаниям и навыкам в контексте стремительного развития цифровых технологий.

"Инвестиции в молодежь редко дают мгновенный результат, но именно они во многом определяют будущее общества. В этом смысле важно, что молодежные инициативы партии "Ауыл" стремятся учитывать новые вызовы и тенденции, связанные с технологическими изменениями и трансформацией рынка труда", – отмечает эксперт.

На важность практической работы с молодыми людьми обращает внимание и политолог Бауыржан Мустафин. Он считает, что развитие кадрового потенциала аграрной отрасли напрямую связано с вопросами продовольственной безопасности страны.

Бауыржан Мустафин

Фото: Facebook/Бауыржан Мустафин

Эксперт отмечает, что привлечение молодежи в сельское хозяйство остается непростой задачей, однако именно в этом направлении партия "Ауыл" ведет системную работу.

"Большой республиканский форум, 20 агрохакатонов в каждом регионе республики и более тысячи молодых людей, вовлеченных в обучение, решение практических кейсов и обсуждение вопросов с корифеями отрасли – это работа, результатом которой станет реальный постепенный и системный вход молодой энергии в наше сельское хозяйство", – считает Мустафин.

По его мнению, современные технологии, цифровизация и искусственный интеллект способны дать агропромышленному комплексу новые возможности для повышения эффективности, рационального использования ресурсов и снижения производственных издержек. Именно поэтому вовлечение молодых специалистов становится стратегически важной задачей.

Схожую оценку дает директор Института прикладных этнополитических исследований Луиза Узарова. Она отмечает, что развитие молодежи сегодня напрямую связано с конкурентоспособностью страны и устойчивостью регионов.

Луиза Узарова

Фото: Facebook/Луиза Узарова

По ее словам, форум Auyl Jastary стал продолжением масштабной работы, которая ведется на протяжении всего года. Ранее во всех регионах Казахстана прошли молодежные форумы, посвященные вопросам образования, лидерства, цифровых навыков и развития сельских территорий.

Наряду с этим, эксперт отмечает проведение агрохакатонов, которые уже объединили более тысячи молодых участников по всей стране.

"Агрохакатон – это не просто конкурс идей. Это возможность для молодых людей научиться видеть проблему, предлагать решение, работать в команде, применять цифровые инструменты и мыслить проектно", – отмечает эксперт.

Она считает, что главная ценность подобных инициатив заключается не только в получении новых знаний, но и в формировании у молодых людей чувства сопричастности к развитию своих регионов и страны в целом.

По мнению экспертов, сегодня молодежная политика требует новых подходов, ориентированных на развитие практических навыков, лидерских качеств и технологических компетенций. В этом контексте молодежные форумы, образовательные проекты и агрохакатоны становятся одним из ключевых этапов долгосрочной работы по подготовке нового поколения специалистов и лидеров, способных отвечать на вызовы цифровой эпохи.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
