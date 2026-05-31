#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
485.95
565.74
6.83
События

"Били тупым предметом?": ребенка жестоко покалечили в спеццентре Актау

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2026 23:35 Фото: pexels
В Актау родители четырехлетнего мальчика заявили о получении их сыном травм в Центре оказания специальных социальных услуг №3. Ситуацию прокомментировали в управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области, передает Zakon.kz.

По словам матери ребенка, мальчик посещал центр около месяца. Вечером 27 мая, когда родители забрали сына домой, они заметили на его спине синяки и царапины, пишет издание Lada.kz.

Родители обратились в администрацию центра, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. По их словам, руководство сообщило, что ребенок был осмотрен специалистами и его состояние оценивается как удовлетворительное. Однако медицинские документы, подтверждающие результаты осмотра, семье предоставлены не были.

После этого родители вызвали полицию и написали заявления в правоохранительные органы и прокуратуру.

"Как рассказала мать мальчика, позже семье сообщили, что травмы ребенку мог нанести другой воспитанник учреждения. По ее словам, этот же ребенок якобы ранее проявлял агрессию по отношению к другим детям. Также родителей обеспокоило, что вместе с четырехлетними воспитанниками находился десятилетний ребенок. По их мнению, дети разных возрастов должны находиться под отдельным присмотром", – говорится в публикации.

Кроме того, семья высказала претензии к санитарным условиям в учреждении. По словам матери, сын рассказывал, что ел печенье, поднятое с пола, пил воду из-под крана, а несколько воспитанников пользовались одним стаканом.

После инцидента мальчик прошел медицинское обследование. Как утверждает мать, врачи сообщили, что обнаруженные повреждения могли быть нанесены тупым предметом. Семья требует объективного расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

В управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области подтвердили факт происшествия.

"27 мая 2026 года в Центре оказания специальных социальных услуг №3, предоставляющем стационарные и полустационарные услуги детям с психоневрологическими нарушениями, произошел инцидент с участием получателей услуг", – сообщили в ведомстве.

По предварительным данным управления, в день происшествия ответственный специалист, находившийся на дежурстве, допустил ненадлежащее исполнение своих обязанностей, вследствие чего дети остались без должного присмотра. Кроме того, руководство учреждения и законные представители воспитанников не были своевременно проинформированы о случившемся.

В связи с произошедшим приказом управления создана специальная комиссия по служебному расследованию. В настоящее время проводится всесторонняя проверка обстоятельств инцидента, действий должностных лиц, соблюдения требований безопасности и организации работы учреждения.

В ведомстве отметили, что по итогам расследования будет дана правовая и дисциплинарная оценка действиям ответственных сотрудников и руководства центра. В случае подтверждения нарушений к виновным лицам будут применены меры ответственности в соответствии с законодательством РК.

В управлении координации занятости и социальных программ подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле, а все необходимые меры для недопущения подобных случаев в дальнейшем будут приняты.

В региональном департаменте полиции также прокомментировали ситуацию.

"Данный факт зарегистрирован. В настоящее время проводится досудебное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, и правовая оценка будет дана сотрудникам учреждения", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жуткая трагедия произошла с маленьким ребенком в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба
18:46, 24 апреля 2026
Подростки устроили жестокую расправу над сверстниками в Актау – видео
Начислили 31 млн тенге зарплаты неработающим сотрудникам
10:03, 28 мая 2024
В Туркестанской области чиновники начислили 31 млн тенге зарплаты неработающим сотрудникам
Сколько денег получат пенсионеры Мангистау ко Дню пожилых людей
19:08, 29 сентября 2025
Сколько денег получат пенсионеры в Мангистауской области ко Дню пожилых людей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Каспий&quot; впервые стал чемпионом Казахстана по баскетболу
00:02, 01 июня 2026
"Каспий" впервые стал чемпионом Казахстана по баскетболу
Сборная Казахстана по футболу произвела замену игроков на предстоящие товарищеские матчи
23:24, 31 мая 2026
Сборная Казахстана по футболу произвела замену игрока на предстоящие товарищеские матчи
&quot;Спартак&quot; из области Абай стал триумфатором Кубка Казахстана по пляжному футболу
22:37, 31 мая 2026
"Спартак" из области Абай стал триумфатором Кубка Казахстана по пляжному футболу
Юношеская сборная Казахстана по вольной борьбе завоевала четыре медали ЧА во Вьетнаме
21:53, 31 мая 2026
Юношеская сборная Казахстана по вольной борьбе завоевала четыре медали ЧА во Вьетнаме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: