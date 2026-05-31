Казахстанец угнал соседскую иномарку, не касаясь замка зажигания

Курьезное, но от этого не менее серьезное преступление раскрыли полицейские в Уральске. Местный житель умудрился угнать чужую иномарку средь бела дня, просто вызвав службу эвакуации, передает Zakon.kz.

На преступление 31-летнего жителя областного центра подтолкнула банальная невнимательность соседа. Проходя мимо японского седана, мужчина заметил, что его двери не заперты.

Вместо того чтобы садиться за руль, горожанин хладнокровно вызвал эвакуатор, на котором беспрепятственно вывез приглянувшуюся Toyota Camry.

Спрятать похищенный автомобиль далеко злоумышленнику не удалось – стражи порядка оперативно обнаружили иномарку стоимостью 8,5 млн тенге в пригороде Уральска.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Преступные действия мужчины попали в объектив камер видеонаблюдения Центра оперативного управления", – сообщили 31 мая 2026 года в пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

