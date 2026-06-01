Резиденция президента открыла двери для школьников со всего Казахстана

В Акорде для школьников со всего Казахстана провели экскурсию, сообщает Zakon.kz.

В честь Международного дня защиты детей – 1 июня резиденция президента открыла свои двери для 100 школьников из всех регионов страны.

"В Акорде побывали победители и призеры олимпиад, отличники учебы, лауреаты творческих конкурсов и спортивных первенств. Для юных гостей провели увлекательную экскурсию, рассказав об истории возведения Акорды и ее архитектурных особенностях", – пишет сайт Акорды.

Дети осмотрели величественные залы для официальных приемов, заглянули в библиотеку главы государства и прогулялись по цветущему саду на территории резиденции.

"Благодаря этой экскурсии школьники смогли прикоснуться к истории Казахстана и осознать всю важность ценностей Независимости", – отметили в Акорде.

В завершение детям вручили памятные подарки от имени президента.

Утром 1 июня 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев поздравил юных казахстанцев с Международным днем защиты детей.