Машину, которую искали по всей стране, нашел патруль в Алматы: что с ней не так

По городу Алматы ездил автомобиль с криминальной историей, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что во время патрулирования в Алмалинском районе экипаж "Буран 219" остановил автомобиль марки Chevrolet. Оказалось, что машина числится в розыске на республиканском уровне.

"На ее задержание были ориентированы региональные подразделения полиции. По предварительным данным, данный автомобиль фигурировал в одном из преступлений. Водитель доставлен в Управление полиции Алмалинского района для дальнейшего разбирательства и установления объективных обстоятельств произошедшего", – сообщили в полиции.

Ранее полиция Алматы отправила за решетку водителя, любящего подрифтовать на своем авто.