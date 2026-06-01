Нарколаборатории "переехали" в села Казахстана – заявление МВД

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Ержан Саденов сегодня, 1 июня 2026 года, рассказал о результатах борьбы с незаконным производством наркотиков в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По его словам, с начала года из незаконного оборота изъято 466 кг синтетических наркотиков – вдвое больше чем за аналогичный период прошлого года.

Также, по данным министра, производство все чаще переносится в сельскую местность.

"Семь из десяти ликвидированных нарколабораторий располагались в поселках. Одновременно пресекаются каналы поставки прекурсоров, которые контрабандой ввозятся в страну под видом легальных товаров. Всего изъято более 11 тонн прекурсоров, из которых можно было произвести около 1,5 тонны синтетических наркотиков". Ержан Саденов

Кроме того, министр добавил, что по стране в текущем году ужесточено законодательство в сфере противодействия наркопреступности.

"Введена уголовная ответственность за дропперство, незаконный оборот сильнодействующих веществ и прекурсоров, а также административная ответственность за немедицинское потребление наркотиков. Список запрещенных веществ дополнен 47 новыми позициями. Отдельное внимание уделяется вопросам блокировки наркосайтов, проведения экспертиз сильнодействующих веществ, цифровизации рейтинга регионов по уровню наркотизации населения и усиления работы региональных антинаркотических штабов". Ержан Саденов

