#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
470.8
545.99
6.6
События

КНБ сорвал "живую контрабанду": иностранец превратился в "контейнер" для опия

сотрудники КНБ, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 11:46 Фото: пресс-служба КНБ РК
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 25 мая 2026 года, отчитался о работе по противодействию незаконному обороту наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Известно, что с апреля текущего года ликвидировано 9 международных и 2 региональных каналов поставок наркотиков, нейтрализована деятельность одной фитолаборатории.

К примеру, в аэропорту Актау задержан иностранный гражданин, который пытался провезти в своем теле 114 капсул с опием, общий вес один килограмм.

скелет, наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 11:46

Фото: пресс-служба КНБ РК

Кроме того, в столичном аэропорту задержан казахстанец, доставивший из одной из стран Южной Азии 12 кг гашишного масла.

Также пресечена противоправная деятельность устойчивой преступной группы лиц, подозреваемой в контрабанде и распространении "маковой соломы" в большом объеме, а также производстве наркотических средств из указанного сырья.

"Всего изъято 3,4 кг опия, 9 кг гашиша, 11,4 кг синтетических наркотиков, 18,5 кг гашишного масла, 26,4 кг марихуаны, 110 г кокаина и 20 тонн маковой соломы, а также свыше 150 литров прекурсоров".Пресс-служба КНБ РК
мешки, склад, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 11:46

Фото: пресс-служба КНБ РК

По подозрению в совершении указанных правонарушений задержаны 23 казахстанца и 3 иностранца.

сотрудники КНБ, задержанные, спецоперация, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 11:46

Фото: пресс-служба КНБ РК

По всем данным фактам проводятся досудебные расследования.

22 мая сообщалось, что в Тбилиси задержаны супруги, находившиеся в международном розыске по подозрению в организации производства синтетических наркотиков. Их разыскивали правоохранительные органы Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
найденное в Казахстане оружие
12:21, 21 августа 2025
Восьмирегиональная операция: КНБ нашел арсеналы нелегального оружия
сотрудники КНБ, задержанные, спецоперация
10:21, 30 марта 2026
КНБ озвучил цифры масштабной наркозачистки
КНБ, оружие, спецоперация, восемь регионов
10:38, 06 августа 2025
КНБ выявил крупные запасы незаконного оружия и взрывчатки в восьми регионах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дубек вышла в полуфинал ЧА
11:31, Сегодня
Призёрка Кубка Ярыгина Дубек из Казахстана одолела узбечку и оспорит "золото" ЧА по борьбе
Камиль Куруглиев
11:24, Сегодня
Один из самых перспективных борцов мира Куруглиев потерпел фиаско за Казахстан на ЧА-2026
Тайс Томпсон
11:21, Сегодня
232 миллиона: стали известны условия нового контракта американца Томпсона с "Барысом"
Сабыржанова проиграла четыре схватки на ЧА
11:02, Сегодня
Казахстанская борчиха Сабыржанова проиграла четыре схватки на ЧА во Вьетнаме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: