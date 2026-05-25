КНБ сорвал "живую контрабанду": иностранец превратился в "контейнер" для опия

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 25 мая 2026 года, отчитался о работе по противодействию незаконному обороту наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Известно, что с апреля текущего года ликвидировано 9 международных и 2 региональных каналов поставок наркотиков, нейтрализована деятельность одной фитолаборатории.

К примеру, в аэропорту Актау задержан иностранный гражданин, который пытался провезти в своем теле 114 капсул с опием, общий вес один килограмм.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Кроме того, в столичном аэропорту задержан казахстанец, доставивший из одной из стран Южной Азии 12 кг гашишного масла.

Также пресечена противоправная деятельность устойчивой преступной группы лиц, подозреваемой в контрабанде и распространении "маковой соломы" в большом объеме, а также производстве наркотических средств из указанного сырья.

"Всего изъято 3,4 кг опия, 9 кг гашиша, 11,4 кг синтетических наркотиков, 18,5 кг гашишного масла, 26,4 кг марихуаны, 110 г кокаина и 20 тонн маковой соломы, а также свыше 150 литров прекурсоров". Пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

По подозрению в совершении указанных правонарушений задержаны 23 казахстанца и 3 иностранца.

Фото: пресс-служба КНБ РК

По всем данным фактам проводятся досудебные расследования.

22 мая сообщалось, что в Тбилиси задержаны супруги, находившиеся в международном розыске по подозрению в организации производства синтетических наркотиков. Их разыскивали правоохранительные органы Казахстана.