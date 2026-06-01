В Алматы велосипедист сбил пенсионерку и просто уехал – его ищет полиция

Сегодня, 1 июня 2026 года, возле одного из торговых центров Алматы велосипедист сбил пенсионерку и скрылся с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

Также, по словам очевидцев, первую помощь женщине оказали прохожие.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы на запрос уточнили, что по факту наезда велосипедиста на пешехода управлением полиции Медеуского района проводится расследование.

"В настоящее время принимаются меры по установлению личности лица, скрывшегося с места происшествия, а также его задержанию. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Стражи порядка заверили, что действиям правонарушителя будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством Казахстана.

24 мая 2026 года в Экибастузе "Газель", двигаясь задним ходом по тротуару, сбила женщину с ребенком. Малыш не пострадал.