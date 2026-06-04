Токаев предложил формулу успешного Казахстана – эксперт

4 июня Казахстан отмечает День государственных символов. Сегодня Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага и выступил с речью. Президент заявил, что флаг, герб и гимн являются "тремя столпами государственности", сообщает Zakon.kz.

Глава государства также отметил значение новой Конституции и предстоящего этапа политических реформ.

Почему госсимволы становятся важной частью гражданской культуры, какой смысл заложен в новом этапе реформ и на чем строится успешный Казахстан, проанализировал политолог, эксперт Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана Мурад Шамилов.

– Мурад Фуриддинович, президент назвал государственные символы "тремя столпами государственности" и анонсировал изменения в правилах использования государственной символики. Какой сигнал, на ваш взгляд, глава государства подает этим решением?

– На мой взгляд, речь имеет символический контекст, но подразумевает и важность общественно-политических задач. Сегодня Казахстан вступает в новый этап своего развития, связанный с запуском новой Конституции и масштабной институциональной трансформацией. В таких условиях государственные символы становятся важным инструментом укрепления национальной идентичности и гражданской консолидации.

Когда президент говорит о флаге, гербе и гимне как о "трех столпах государственности", он фактически подчеркивает, что любые реформы должны опираться на устойчивые ценностные основы. Можно рассматривать как стремление сделать эти символы частью повседневной гражданской культуры, а не исключительно атрибутом официальных мероприятий.

Государство предлагает новый формат отношений между гражданином и символами страны. Это особенно актуально в условиях формирования новой общественно-политической модели, где большое значение придается гражданской ответственности и участию общества в развитии страны.

– Глава государства заявил, что Казахстан вступает в период больших изменений, связанных с новой Конституцией и формированием новых политических институтов. В чем, по вашему мнению, главный смысл этого этапа реформ?

– Если говорить о стратегическом замысле реформ, то новая политическая архитектура должна решить как минимум три задачи.

Первая касается обеспечения устойчивости государственного управления в условиях быстро меняющегося мира. Новая Конституция вступает в силу с 1 июля, в августе пройдут выборы в однопалатный Курултай, а затем начнет работу Қазақстан халық кеңесі – Народный совет. Создается новая система политического представительства и общественного диалога.

Вторая задача заключается в усилении обратной связи между государством и обществом. В последние годы власти неоднократно говорили о необходимости перехода от модели принятия решений "сверху вниз" к более широкому вовлечению граждан и экспертного сообщества.

Третья задача состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочную политическую преемственность и эффективность институтов.

Судя по выступлению президента, акцент делается на том, чтобы государственная система была способна реагировать на вызовы XXI века – от технологических изменений до вопросов национальной безопасности и конкурентоспособности.

– Президент назвал новую Конституцию сводом правил Справедливого Казахстана. Что означает появление в ней таких ориентиров, как законность, образование, наука, культура, экология и волонтерство? О чем говорит расширение конституционных ценностей?

– Это один из самых интересных аспектов новой Конституции. Традиционно конституции воспринимаются как документы, закрепляющие права и свободы граждан. Однако современный мировой опыт показывает, что устойчивое развитие невозможно без баланса между правами и обязанностями. Поэтому включение таких положений, как уважение к закону, защита природы, развитие образования, науки, культуры и волонтерства, свидетельствует о переходе к концепции "ответственного гражданства".

Государство говорит о том, что успешная страна строится как усилиями власти, так и через активное участие самих граждан. Это попытка закрепить на конституционном уровне ценности, которые должны определять общественное развитие в ближайшие десятилетия. Если говорить шире, то мы наблюдаем движение от сугубо юридического понимания Конституции к ее восприятию как общественного договора о будущем страны.

– Глава государства подчеркнул, что истинный патриот не создает видимость работы, а упорно трудится во благо интересов страны. Как сегодня меняется само понимание патриотизма в Казахстане?

– На мой взгляд, сегодня происходит заметный переход от эмоционального или декларативного патриотизма к патриотизму деятельному.

Если раньше патриотизм часто ассоциировался прежде всего с символами, праздниками или исторической памятью, то сейчас все чаще говорится о конкретном вкладе человека в развитие страны. Именно поэтому президент подчеркнул, что любовь к Родине должна проявляться через реальные дела.

Современный казахстанский патриотизм может проявляться через качественное образование, честный труд, соблюдение закона, участие в волонтерских проектах, экологическую ответственность и стремление повышать конкурентоспособность страны. Это хорошо соответствует логике новой Конституции, которая связывает права граждан с их ответственностью перед обществом и государством.

– Если говорить о главной идее выступления президента, что сегодня является основой сильного и успешного Казахстана в его понимании?

– Главный посыл выступления заключается в идее единства государства, общества и граждан вокруг общего проекта будущего. Президент связал воедино несколько тем, включая государственные символы, новую Конституцию, политические реформы, историческое наследие и гражданскую ответственность. Все они складываются в единую концепцию современного Казахстана.

В этой логике сильный Казахстан, как страна с сильными и эффективными государственными институтами, должен опираться на свою историю, уважать свои символы, инвестировать в знания и технологии и при этом сохранять внутреннее единство.

Президент предложил формулу, в которой основой успешного Казахстана являются суверенитет, национальная идентичность, сильные институты, ответственность граждан и способность общества объединяться вокруг долгосрочных целей развития. Именно эти идеи стали центральной смысловой линией его выступления в День государственных символов.