Выборы, ИИ и суверенитет: Ерлан Карин назвал 9 ключевых месседжей из речи президента

Государственный советник Ерлан Карин выделил 9 главных цитат из речи Касым-Жомарта Токаева в День государственных символов 4 июня 2026 года. В своем Telegram-канале он отметил, что президент на церемонии поднятия флага обозначил ряд новых концептуальных тезисов, передает Zakon.kz.

Контекст и стратегическое значение обновленной Конституции Ерлан Карин раскрыл через следующие слова президента.

"Принятая в ходе общенационального референдума Конституция – это по сути главный закон нашего государства на многие десятилетия. Именно эта Конституция поведет за собой наш народ вперед к новым высотам мировой цивилизации. В надвигающейся эпохе технологических достижений, политических потрясений, военных конфликтов значение нашего Основного закона как жизненного путеводителя многократно возрастает". Касым-Жомарт Токаев

Говоря о конкретных сроках реализации политических реформ, глава государства обозначил четкие этапы.

"Конституция вступит в силу с 1 июля. В августе состоятся выборы в однопалатный Курултай, а в сентябре будет сформирован состав Қазақстан Халық Кеңесі. Таким образом, мы вступаем в период больших изменений". Касым-Жомарт Токаев

Особое внимание в своем выступлении президент уделил общественному порядку, чистоте и формированию новой созидательной повестки в стране.

"Подавляющее большинство граждан нашей страны выступает в поддержку стратегии уважения к закону и укрепления общественного порядка, активно участвует в акциях "Таза Қазақстан". Но мы ни в коем случае не должны успокаиваться на достигнутом, нужно постоянно идти вперед, ставить перед собой высокие цели, чтобы превратить Казахстан в поистине цивилизованное государство", – подчеркнул глава государства.

Президент также добавил, что сегодня в стране формируется яркая созидательная повестка, в нашем обществе появляются новые идеи, новые лица, новое поколение патриотов.

"Как глава государства, я поддерживаю эту положительную тенденцию. Это прямой результат проведенных преобразований".

В качестве ключевого условия для успешного развития страны президент назвал объединение всех прогрессивных сил вокруг общих ценностей.

"На новом этапе реформ все здравые, прогрессивные общественно-политические силы страны должны консолидироваться вокруг общенациональных ценностей и целей. Только так мы добьемся успехов в построении Справедливого Казахстана, укреплении нашей государственности", – заявил глава государства.

Как отметил государственный советник, Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах национального суверенитета и долгосрочных приоритетов развития.

"Суверенитет и Независимость страны – наша самая главная, священная ценность. Как цивилизованная и прогрессивная нация мы должны быть уверены в своих силах, действовать смело, без оглядки на кого бы то ни было. Другого пути нет", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент дополнил эту мысль, отметив, что "для государства важна не конъюнктура текущего момента, а долгосрочные приоритеты. Поэтому, следуя завету Абая, мы действуем взвешенно, но уверенно, смотрим только вперед, ставя во главу угла национальные интересы.

Также отмечено, что в эпоху глобальной цифровизации Казахстан должен ориентироваться на модернизацию и новые технологии, а не на устаревшие догмы.

"Наша задача – не бездумное копирование или пропаганда устаревших практик и чуждых идей, не участие в пустопорожних дискуссиях, а вдумчивое осмысление и качественная модернизация ценностей ушедшей великой эпохи, их адаптация к реалиям современной цивилизации.Тотальная цифровизация и искусственный интеллект породили новое бескрайнее пространство, дающее уникальные возможности для невиданных форм и способов развития. Таким редчайшим историческим шансом смогут воспользоваться только энергичные, сильные, устремленные в будущее народы", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Ерлан Карин процитировал слова президента об изменениях в общественном сознании казахстанцев.

"Есть все основания говорить, что последние годы для нашей страны стали периодом исторического поворота. Масштабные реформы дают новый импульс во всех сферах. Особенно глубокие изменения происходят в общественном сознании. Обновились содержание и подходы во внутренней политике. В стране утверждаются такие ценности, как солидарность, трудолюбие, дисциплинированность, бережливость, меняются мировоззрение и модели поведения граждан". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Ерлан Карин сообщил, что проект "Таза Қазақстан" всего за два года перерос в массовое движение и стал фундаментом новой общественной этики.