"Показал средний палец и подрезал": скандал с водителем автобуса получил продолжение в Алматы

В Алматы полицейские установили и привлекли к ответственности водителя городского автобуса, который подрезал другой автомобиль и ответил неприличным жестом на сделанное ему замечание. Видеозапись инцидента ранее разлетелась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Кадры конфликтной ситуации появились в аккаунте almaty.official в Threads. По данным очевидцев, водитель общественного транспорта грубо нарушил правила дорожного движения, подрезав его на дороге, а в ответ на замечание показал средний палец.

"Сам автор поста отреагировал на ситуацию с юмором и позитивом, однако, как он отметил, культуру вождения никто не отменял", – говорится в сообщении.

В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что факт нарушения ПДД был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей 10 августа 2026 года.

"В ходе проверки личность водителя установлена. В отношении мужчины 1970 года рождения приняты меры административного воздействия. С водителем также проведена профилактическая беседа о недопущении подобных нарушений впредь", – рассказали корреспонденту Zakon.kz 12 августа 2026 года в полиции.

Ранее в Алматы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса.