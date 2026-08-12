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Происшествия

"Показал средний палец и подрезал": скандал с водителем автобуса получил продолжение в Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 18:52 Фото: Zakon.kz
В Алматы полицейские установили и привлекли к ответственности водителя городского автобуса, который подрезал другой автомобиль и ответил неприличным жестом на сделанное ему замечание. Видеозапись инцидента ранее разлетелась в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Кадры конфликтной ситуации появились в аккаунте almaty.official в Threads. По данным очевидцев, водитель общественного транспорта грубо нарушил правила дорожного движения, подрезав его на дороге, а в ответ на замечание показал средний палец.

"Сам автор поста отреагировал на ситуацию с юмором и позитивом, однако, как он отметил, культуру вождения никто не отменял", – говорится в сообщении.

В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что факт нарушения ПДД был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей 10 августа 2026 года.

"В ходе проверки личность водителя установлена. В отношении мужчины 1970 года рождения приняты меры административного воздействия. С водителем также проведена профилактическая беседа о недопущении подобных нарушений впредь", – рассказали корреспонденту Zakon.kz 12 августа 2026 года в полиции.

Ранее в Алматы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса.

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Канат Болысбек
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