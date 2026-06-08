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Назначен новый прокурор Туркестанской области

новый прокурор Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 11:22 Фото: gov.kz
В Туркестанской области назначили нового прокурора, сообщает Zakon.kz.

Им стал государственный советник юстиции 3 класса Бауыржан Мырзакеров. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре 8 июня 2026 года.

Бауыржан Мырзакеров начал трудовой путь с помощника военного прокурора Капчагайского гарнизона.

В разные годы занимал должности военного прокурора гарнизонов Сарыозека, Усть-Каменогорска и Капчагая, заместителя главного военного прокурора, заместителя прокурора Павлодарской области, начальника Службы по надзору за законностью приговоров Генеральной прокуратуры, а также прокурора города Нур-Султана (ныне – Астана).

С мая 2022 года работал в должности прокурора Карагандинской области.

За безупречное исполнение служебных обязанностей награжден орденами "Даңқ" I и II степени. Почетный работник прокуратуры.

5 июня 2026 года в Жамбылской области назначили нового прокурора.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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