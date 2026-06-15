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События

В Карагандинской области назначили нового прокурора

Мурат Тлеубердиев, прокурор, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 09:57 Фото: gov.kz
В Карагандинской области назначен новый прокурор. Им стал старший советник юстиции Мурат Тлеубердиев, сообщает Zakon.kz.

По данным областной прокуратуры за 15 июня 2026 года, Тлеубердиев окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Казахский государственный юридический университет.

Известно, что Мурат Тлеубердиев трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1999 году. За годы службы занимал различные должности в прокуратуре Алматы, работал прокурором Ауэзовского и Алмалинского районов, заместителем прокурора Алматы.

В разные годы возглавлял подразделения по защите интересов государства в суде, а также Департамент кадрового развития Генеральной прокуратуры РК.

С 2023 года и до настоящего назначения занимал должность прокурора Туркестанской области.

За последние месяцы в Казахстане произошел ряд кадровых перестановок в надзорных органах. К примеру, 28 мая старший советник юстиции Ержан Дюсекенов был назначен на должность прокурора Северо-Казахстанской области. Уже 8 июня Бауыржан Мырзакеров возглавил прокуратуру Туркестанской области.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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