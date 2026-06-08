Обида за сына: командировка акмолинских полицейских обернулась неожиданным скандалом

В Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении местной жительницы, которая устроила скандал и обругала сотрудников батальона патрульной полиции, находившихся в служебной командировке, передает Zakon.kz.

Громкий инцидент произошел в Жаксынском районе. В Департаменте полиции региона сообщили, что во время служебной командировки к сотрудникам батальона патрульной полиции подошла местная жительница, которая без видимых причин начала вести себя агрессивно, выражаясь в адрес полицейских нецензурной бранью.

Несмотря на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия и соблюдать общественный порядок, женщина продолжила оскорблять сотрудников полиции.

"Прибывшие на место участковые инспекторы установили, что причиной такого поведения могли стать личные неприязненные мотивы. Как выяснилось, сын женщины ранее был осужден за преступление, связанное с неповиновением законным требованиям сотрудников полиции", – сообщили в ДП региона корреспонденту Zakon.kz 8 июня 2026 года.

Кроме того, согласно медицинскому освидетельствованию, женщина находилась в состоянии легкого алкогольного опьянения.

По данному факту уже официально начато досудебное расследование по статье об оскорблении представителя власти.

В ведомстве добавили, что полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения норм законодательства и уважительного отношения к представителям власти. Оскорбление сотрудника правоохранительных органов влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

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