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События

Шприцы и пробирки с кровью: страшную находку обнаружили на свалке в ЗКО

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 23:54 Фото: freepik
В социальных сетях появилось видео, на котором сообщается об обнаружении на мусорной свалке в селе Байконыс Байтерекского района Западно-Казахстанской области пробирок с кровью и использованных шприцев, передает Zakon.kz.

Как сообщает 8 июня 2026 года издание "Мой город", заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона Гульдана Кереева рассказала подробности опасной находки.

"5 июня 2026 года сотрудники управления санитарно-эпидемиологического контроля района Байтерек совместно с правоохранительными органами и заинтересованными госорганами выехали на место недалеко от поселка Байконыс, где нашли шприцы и пробирки с биоматериалами. Факт найденных медицинских отходов подтвердился", – рассказала Гульдана Кереева.

Сотрудники управления совместно с департаментом экологии отобрали пробы почвы на микробиологические и санитарно-химические исследования. Предварительные результаты будут известны в течение трех-семи дней.

"На сегодняшний день на месте сброса медотходов провели дезинфекционные мероприятия хлорсодержащими препаратами. Медотходы изъяли, далее они будут утилизированы. Наши специалисты начали расследование, по итогам которого в рамках законодательства будут приняты меры, о чем мы дополнительно сообщим", – пояснила заместитель руководителя департамента.

По словам спикера, сложившиеся ситуация – это нарушение статьи 425 КоАП РК "Нарушение санитарно-гигиенических требований", за это грозит штраф.

"Ответственность понесет та организация, которая занималась сбором, хранением и транспортировкой медицинских отходов. Такие отходы должны были сжигать в муфельной печи. Захоранивать на свалке или полигоне ТБО такие материалы запрещено. По предварительным данным, найдены 144 килограмма отходов. Там были пробирки с биоматериалами и другие медицинские изделия", – заключила Гульдана Кереева.

К слову, о данном инциденте ведомству стало известно из социальных сетей. Медицинские отходы находились в 450 метрах от водоема.

Ранее депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов говорил, что неправильная утилизация медицинских отходов создает значительные риски для здоровья казахстанцев и окружающей среды.

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Канат Болысбек
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