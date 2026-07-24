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События

Бумажный асфальт: в ЗКО за хищение 56 млн тенге осудили подрядчиков

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, решение суда, судебный процесс, зачитывание приговора, правосудие, закон, законы, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 17:20 Фото: unsplash
В Западно-Казахстанской области завершился судебный процесс по делу о хищении государственных средств, выделенных на капитальный ремонт дорог в селе Жымпиты Сырымского района, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте экономических расследований по ЗКО, в 2023 году на ремонт трех сельских улиц из бюджета выделили почти 259 млн тенге. Генподрядчиком выступил производственный кооператив "Сапақ", который привлек к работам субподрядную организацию ТОО "Ак-Би".

Однако вместо ремонта руководители обеих компаний организовали схему хищения. Они подделывали акты выполненных работ, существенно завышая их объем и стоимость. Судебные экспертизы подтвердили: реально выполненный ремонт составил лишь 127 млн тенге, а работы еще на 56,6 млн тенге существовали только в документах. Похищенные деньги участники схемы разделили между собой.

Суд признал директоров ПК "Сапақ" и ТОО "Ак-Би" виновными в хищении в особо крупном размере. Каждый из них приговорен к 8 годам лишения свободы. Также им запрещено занимать руководящие и материально ответственные должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.

"Данное дело стало очередным примером того, что попытки незаконного освоения бюджетных средств, выделяемых на развитие инфраструктуры, неизбежно влекут уголовную ответственность. Контроль за расходованием государственных средств и выявление подобных преступлений остаются одним из приоритетных направлений работы Агентства РК по финансовому мониторингу", – отметили в АФМ.

Ранее наказание по этому же делу получил и чиновник: экс-руководитель районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог был осужден к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы за злоупотребление должностными полномочиями.

Читайте также о том, что в ВКО вынесен приговор участникам группы, занимавшейся незаконной добычей золота. Работа по выявлению и пресечению нарушений в сфере недропользования проводилась при координации прокуратуры области.

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Карина Адильбекова
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