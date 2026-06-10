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События

В Алматы водитель исполнил "заказ джигитов" и отправился под арест с шестью штрафами

БМВ, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 10:32 Фото: pixabay
Водителя BMW в Алматы наказали за ночной дрифт, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 10 июня 2026 года рассказали, что около трех часов ночи водитель автомобиля BMW демонстративно нарушал правила дорожного движения: дрифтовал, создавая опасность для окружающих и нарушая тишину.

"Сотрудниками полиции водитель был установлен и задержан. В его отношении составлены административные материалы сразу по шести правонарушениям. Автомобиль водворен на специализированную стоянку. Решением суда нарушитель подвергнут административному аресту", – рассказали в ДП.

На распространенных кадрах с дрифтом автор говорит: "Как и обещали, по заказу, джиги".

Еще одного водителя BMW в Алматы задержали за слишком шумную езду и нарушение Правил дорожного движения. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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