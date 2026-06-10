"Ты Венера, я Юпитер": две ярчайшие планеты сошлись в небе над Алматы

Фотограф Дмитрий Доценко из Алматы смог заснять и показать красивое зрелище на вечернем небе – настоящий космический танец Венеры и Юпитера, сообщает Zakon.kz.

По словам мастера, планеты сблизились на расстояние менее двух градусов.

"Возможно, вы уже обращали внимание на две яркие "звездочки" низко над западным горизонтом после заката. На самом деле это и есть планеты Венера и Юпитер – самые яркие звездоподобные объекты ночного неба". Дмитрий Доценко

Доценко уточнил, что ему удалось снять это явление с эффектным ракурсом, где между двумя планетами оказалась телебашня Кок-Тобе. Для этого он специально высчитывал азимут и поехал на нужную точку.

"Волшебное космическое зрелище! Кстати, еще около недели они будут находиться довольно близко друг к другу, так что не упустите возможность понаблюдать за этим красивым небесным явлением", – посоветовал Доценко.

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Немного ранее Доценко нашел "облачное море" вблизи Алматы. Редкое явление можно увидеть по этой ссылке.