В Алматы с популярного рынка изъяли тысячи опасных яиц

На рынках Алматы провели рейды по обеспечению ветеринарной безопасности и в одном из них выявили крупную партию незаконно ввезенных куриных яиц, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве торговли и интеграции 11 июня 2026 года рассказали, что во время проверки рынка "Барыс-IV" специалисты обнаружили куриные яйца, продаваемые без ветеринарных сопроводительных документов, надлежащей маркировки и специальной упаковки. Из незаконного оборота было изъято в общей сложности 13 680 яиц.

"В соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях были составлены соответствующие протоколы. На виновных лиц наложены штрафы на общую сумму 1 297 500 тенге. Согласно Правилам уничтожения пищевой продукции, представляющей угрозу здоровью людей и животных, а также окружающей среде, 10 июня 2026 года изъятые 13 680 яиц были вывезены на городской скотомогильник и помещены в "яму Беккера", где законсервированы биотермическим методом", – сообщили в министерстве.

Также с руководителями организаций оптовой и розничной торговли провели разъяснительную работу по соблюдению ветеринарно-санитарных требований и направили официальные письма о запрете реализации продукции, незаконно ввезенной из других стран.

5 июня 2026 года в Министерстве торговли рассказали о похожем случае в Шымкенте, где на рынке "Жибек Жолы" обнаружили в продаже 11 850 яиц без обязательной маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов.