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Кыргызстан вернул Казахстану более 600 тысяч нелегальных яиц

Кыргызстан, Казахстан, яйца, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 16:07 Фото: рixabay
В Кыргызстане выявили незаконный ввоз из Казахстана большой партии куриных яиц, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на пограничном контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек", где Ветслужба Кыргызстана установила ввоз из соседней страны 626 400 яиц.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана, постановлением кабинета министров Кыргызстана от 6 июня 2024 года введено временное ограничение на ввоз в страну куриных яиц.

В итоге инспекторы составили соответствующий акт и груз вернули обратно в Казахстан через тот же пункт контроля.

Отметим, что Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы в страну до конца 2024 года.

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