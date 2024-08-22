Кыргызстан вернул Казахстану более 600 тысяч нелегальных яиц

В Кыргызстане выявили незаконный ввоз из Казахстана большой партии куриных яиц, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на пограничном контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек", где Ветслужба Кыргызстана установила ввоз из соседней страны 626 400 яиц.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана, постановлением кабинета министров Кыргызстана от 6 июня 2024 года введено временное ограничение на ввоз в страну куриных яиц.

В итоге инспекторы составили соответствующий акт и груз вернули обратно в Казахстан через тот же пункт контроля.

Отметим, что Казахстан ввел запрет на ввоз пшеницы в страну до конца 2024 года.