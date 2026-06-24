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События

В центре Алматы полиция массово забирала припаркованные машины – названа причина

Парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 15:11 Фото: pixabay
В центре Алматы 23 июня 2026 года прошла полицейская отработка с массовой эвакуацией автомобилей нарушителей, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 24 июня 2026 года рассказали, что в рамках работы по пресечению нарушений правил парковки особое внимание уделяется центральным районам города.

"Накануне отработка прошла в Алмалинском районе с участием эвакуаторов. Результаты – уже в первые часы: пресечено порядка 50 правонарушений. 28 автомобилей водворены на специализированную штрафную стоянку", – сообщили в ДП.

Там отмечают, что нарушение правил парковки – это не мелочь. Это ведет к пробкам, рискам аварий. Водителей просят не игнорировать требования правил дорожного движения.

Похожую отработку ранее провели сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и Департамента полиции Алматы во дворах жилых домов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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