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Политика

Новый суперкомпьютер, ТЭЦ и гибридные электростанции: Токаеву доложили о проектах на 3,3 трлн тенге

председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 16:33 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова. Президент заслушал отчет об итогах работы фонда за пять месяцев 2026 года и планах на среднесрочный период, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 июня, стало известно из Telegram-канала Акорды.

В частности, Нурлан Жакупов сообщил, что по итогам 2025 года активы под управлением фонда составили 88 млрд долларов. Продолжается реализация масштабных инфраструктурных и промышленных проектов.

В 2026 году фонд планирует завершить 16 проектов на 3,3 трлн тенге, включая строительство новых железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, ГПЗ на Кашагане, модернизацию Алматинской ТЭЦ-2, строительство гибридной электростанции, прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.

Реализация этих проектов позволит укрепить транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру Казахстана, создать новые рабочие места и повысить качество жизни населения.

Также Нурлан Жакупов доложил, что в рамках корпоративной социальной ответственности проекты фонда ежегодно оказывают поддержку порядка 1 млн казахстанцев.

Кроме того, в рамках общенациональной экологической инициативы "Таза Қазақстан" планируется высадка 5 млн деревьев по всей стране; при этом в 2024-2025 годах уже высажено 5,8 млн деревьев.

В целом, за 2023-2026 годах реализовано более 100 социальных проектов на 856 млрд тенге.

Вместе с тем Нурлан Жакупов проинформировал, что в октябре 2026 года в Косшы планируется запуск нового суперкомпьютерного кластера на базе NVIDIA B300.

После ввода нового кластера мощность суперкомпьютера портфельной компании "Казахтелеком" увеличится в четыре раза. Это позволит существенно расширить возможности Казахстана в сфере искусственного интеллекта, обработки данных и высокопроизводительных вычислений.

Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по основным направлениям работы фонда, включая своевременную реализацию ключевых инвестиционных проектов.

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, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 16:33
В Казахстане стало меньше преступлений: глава МВД отчитался Токаеву

Ранее Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Марата Омарова о развитии конкуренции и приватизации госактивов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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