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События

В Шымкентском зоопарке случился бэби-бум: появились новые малыши

Зоопарк в Шымкенте , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 17:04 Фото: Instagram/shymkentzoo
В Шымкентском зоопарке произошел настоящий baby boom – родились оленята, верблюжата и птенцы, сообщает Zakon.kz.

Радостными новостями администрация зоопарка Шымкента поделилась сегодня, 12 июня 2026 года, в Instagram. Они заявили, что в последнее время в зоопарке все больше пополнений:

  • у пары благородных оленей родился 1 детеныш;
  • у пары пятнистых оленей родились 2 детеныша;
  • в семье верблюдов появились на свет 2 верблюжонка;
  • у индийских горных гусей вылупились 2 птенца.
"Мы рады делиться с вами этими чудесными моментами природы! Количество животных в нашем зоопарке растет, а вместе с ним растет и наша радость. Приходите познакомиться с нашими маленькими новыми жителями!"Администрация Шымкентского зоопарка

5 июня 2026 года стало известно, что в Шымкентском зоопарке обзавелись потомством легендарные черные лебеди.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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