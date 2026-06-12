В Шымкентском зоопарке случился бэби-бум: появились новые малыши

В Шымкентском зоопарке произошел настоящий baby boom – родились оленята, верблюжата и птенцы, сообщает Zakon.kz.

Радостными новостями администрация зоопарка Шымкента поделилась сегодня, 12 июня 2026 года, в Instagram. Они заявили, что в последнее время в зоопарке все больше пополнений:

у пары благородных оленей родился 1 детеныш;

у пары пятнистых оленей родились 2 детеныша;

в семье верблюдов появились на свет 2 верблюжонка;

у индийских горных гусей вылупились 2 птенца.

"Мы рады делиться с вами этими чудесными моментами природы! Количество животных в нашем зоопарке растет, а вместе с ним растет и наша радость. Приходите познакомиться с нашими маленькими новыми жителями!" Администрация Шымкентского зоопарка

5 июня 2026 года стало известно, что в Шымкентском зоопарке обзавелись потомством легендарные черные лебеди.