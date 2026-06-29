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Свекольное мороженое и прохладный душ: как животных шымкентского зоопарка спасают от жары

Медведи, животные, жираф, зоопарк, Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 15:00 Фото: Zakon.kz
Свекла, морковка, яблоко, ягоды – многих удивит такой состав мороженого, а вот бурый мишка из шымкентского зоопарка не просто "уминает" такое лакомство за обе щеки, но и, вставая на лапы, просит добавки. В его рационе есть и мясные аналоги мороженого, сообщает Zakon.kz.

Медведь от такого меню в восторге. В летний зной он прячется в прохладном домике. Пока у бурого крепкий дневной сон, в своих прохладных бассейнах плещутся макаки и представители птичьих.

Медведи, животные, жираф, зоопарк, Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 15:00

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Лето в зоологическом парке напоминает санаторий, где за самочувствием животных строго следят, а в каждой клетке – огромные чаши с водой. Рад погодным условиям только жираф Астана, даже когда столбик термометра заметно шалит, он не спешит в тенечек, а гордо гуляет по своему загону, высматривая посетителей.

Медведи, животные, жираф, зоопарк, Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 15:00

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

А вот крокодилы и питоны и носа не показывают, лежат на дне бассейнов и не спешат показываться тем, кому не сидится июньским днем дома. Несмотря на специальные террариумы, свои променады они устраивают после 16:00.

Медведи, животные, жираф, зоопарк, Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 15:00

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Сотрудник учреждения Нуржан Кобжасаров делится, что в некоторых вольерах есть специальная система охлаждения, это для тех, кто совсем не переносит высоких температур.

"В нашем зоопарке живут животные, которые предпочитают прохладную температуру. Например, леопарды, пумы и обитатели ночного мира. Для них в вольерах специально установлены кондиционеры, чтобы обеспечить комфортные условия содержания. Кроме того, для каждого вида поддерживается оптимальный температурный режим", – поясняет сотрудник.
Медведи, животные, жираф, зоопарк, Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 15:00

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

С каждым годом зоопарк Шымкента становится краше и пополняется новыми подопечными. Учитывая климат, сотрудники стараются создавать максимальный комфорт для тех, кто находится под их ответственностью.

Медведи, животные, жираф, зоопарк, Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 15:00

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"В большинстве вольеров существует система автополива, это как комфортный душ, который не бьет, а плавно льется с потолка. Мы также строго смотрим на столбики термометра и всегда заранее читаем информацию про погодные условия. Это лето богато на дожди, так что бывает и хорошо, и прохладно", – добавил Нуржан.
Медведи, животные, жираф, зоопарк, Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 15:00

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Стоит отметить, что сам зоопарк очень зеленый и живописный. Высокие деревья создают естественную тень, а уже с первых шагов за воротами чувствуется, что здесь значительно прохладнее, чем на городских улицах. Густая растительность и большое количество зелени помогают легче переносить даже самые жаркие летние дни.

"Не забываем мы и о посетителях. На территории работает большой фонтан, возле которого всегда можно отдохнуть. Также работают водяные колонки", – отметил Нуржан.
Медведи, животные, жираф, зоопарк, Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 15:00

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Сегодня шымкентский зоологический парк – дом для 3,5 тысячи животных и 300 видов рыб. Каждому обитателю здесь стараются создать условия, максимально приближенные к естественной среде обитания, а в период летнего зноя вопрос комфорта становится одной из главных задач сотрудников.

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Лика Морозова
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