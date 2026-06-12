Сильная жара до +35 градусов ожидается в Алматы с 13 по 19 июня
Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Светлана Аманкулова, предстоящая неделя в городе будет жаркой, а погода, преимущественно, без осадков.
"Лишь во второй половине недели в дневные часы возможны кратковременные дожди с грозой и порывистым ветром. Температура воздуха днем будет постепенно повышаться от +30+32 градусов тепла и достигнет сильной жары в +33+35 градусов", – отметила представитель Гидрометцентра.
Специалисты порекомендовали надевать головные уборы и, если прогулки совершаются в жаркие послеполуденные часы, обязательно следует захватить питьевую воду.
Кроме того, любителям пляжного отдыха на Капшагайском водохранилище синоптики посоветовали захватить с собой средства защиты от солнца, так как в данном районе прогнозируется жара до 38 градусов.
"Любителей активного отдыха и походов в горы предупреждаем, что в горах дожди могут быть более интенсивными, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Будьте осторожны в горах!" – отметила синоптик.
Прогноз погоды по Алматы на 13 – 19 июня 2026 года.
13 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.
14 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.
15 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.
16 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.
17-18 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +33+35°С.
19 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.
Ранее представители "Казгидромета" предупредили, что на территории Казахстана в предстоящие выходные и понедельник ожидаются дожди с грозами, местами ливни, град, сильный ветер, а также аномальная жара, достигающая отметки в +38°С.