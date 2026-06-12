Сильная жара до +35 градусов ожидается в Алматы с 13 по 19 июня

Жителей Алматы на предстоящей неделе ждет по-настоящему летняя погода. По прогнозу синоптиков, температура воздуха достигнет 35 градусов, а в районе Капшагая – 38°С. Но во второй половине недели возможны кратковременные осадки. Подробнее о погоде на семь дней – в материале Zakob.kz.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Светлана Аманкулова, предстоящая неделя в городе будет жаркой, а погода, преимущественно, без осадков.

"Лишь во второй половине недели в дневные часы возможны кратковременные дожди с грозой и порывистым ветром. Температура воздуха днем будет постепенно повышаться от +30+32 градусов тепла и достигнет сильной жары в +33+35 градусов", – отметила представитель Гидрометцентра.

Специалисты порекомендовали надевать головные уборы и, если прогулки совершаются в жаркие послеполуденные часы, обязательно следует захватить питьевую воду.

Кроме того, любителям пляжного отдыха на Капшагайском водохранилище синоптики посоветовали захватить с собой средства защиты от солнца, так как в данном районе прогнозируется жара до 38 градусов.

"Любителей активного отдыха и походов в горы предупреждаем, что в горах дожди могут быть более интенсивными, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Будьте осторожны в горах!" – отметила синоптик.

Прогноз погоды по Алматы на 13 – 19 июня 2026 года.

13 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.

14 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

15 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.

16 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.

17-18 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +33+35°С.

19 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.

Ранее представители "Казгидромета" предупредили, что на территории Казахстана в предстоящие выходные и понедельник ожидаются дожди с грозами, местами ливни, град, сильный ветер, а также аномальная жара, достигающая отметки в +38°С.