Токаев посетил конюшню и показал редких скакунов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил конюшню, где содержатся чистокровные ахалтекинские скакуны. Об этом глава государства сообщил 14 июня 2026 года на своей официальной странице в Instagram, передает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что уникальный табун пополнился двумя жеребятами, которым он дал символичные и благородные имена.

Так, первенец получил имя Акниет, а родившуюся следом кобылку назвали Борте.

"Сегодня я специально приехал, чтобы посмотреть на породистых скакунов. В народе говорят: "Мальчик вырастет – станет главой, жеребенок подрастет – станет скакуном". Пожелал, чтобы они стали быстроногими тулпарами, способными мчаться наперегонки с ветром", – написал глава государства в своем Instagram-аккаунте.

Касым-Жомарт Токаев также опубликовал кадры своего визита в конюшню.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в праздничный майский день посетил конюшню Управления делами, чтобы на месте проверить условия содержания лошадей, подаренных ему в разные годы.