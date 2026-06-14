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События

Токаев посетил конюшню и показал редких скакунов

Токаев посетил конюшню с подаренными скакунами, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 19:42 Фото: instagram/tokayev_online
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил конюшню, где содержатся чистокровные ахалтекинские скакуны. Об этом глава государства сообщил 14 июня 2026 года на своей официальной странице в Instagram, передает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что уникальный табун пополнился двумя жеребятами, которым он дал символичные и благородные имена.

Фото: instagram/tokayev_online, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 19:42

Фото: instagram/tokayev_online

Так, первенец получил имя Акниет, а родившуюся следом кобылку назвали Борте.

"Сегодня я специально приехал, чтобы посмотреть на породистых скакунов. В народе говорят: "Мальчик вырастет – станет главой, жеребенок подрастет – станет скакуном". Пожелал, чтобы они стали быстроногими тулпарами, способными мчаться наперегонки с ветром", – написал глава государства в своем Instagram-аккаунте.

Касым-Жомарт Токаев также опубликовал кадры своего визита в конюшню.

Фото: instagram/tokayev_online, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 19:42

Фото: instagram/tokayev_online

Фото: instagram/tokayev_online, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 19:42

Фото: instagram/tokayev_online

Фото: instagram/tokayev_online, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 19:42

Фото: instagram/tokayev_online

Ранее Касым-Жомарт Токаев в праздничный майский день посетил конюшню Управления делами, чтобы на месте проверить условия содержания лошадей, подаренных ему в разные годы.

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Канат Болысбек
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