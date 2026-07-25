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События

Токаев посетит Россию по приглашению Путина

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Токаев и Путин, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, РФ и РК, отношения России и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 09:00 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев посетит Россию 25 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сообщения Акорды.

“Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина 25 июля посетит с визитом Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России”.

В рамках мероприятия запланирована встреча глав государств, отметила пресс-служба президента Казахстана.

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России имеет особый статус для двух стран, поскольку он является важным механизмом в процессе развития приграничной торговли и укрепления стратегического партнерства. Подробнее – по ссылке.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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