Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с историческим событием

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина по случаю его официального включения в Международный зал боксерской славы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 июня 2026 года, проинформировал советник – пресс-секретарь президента Айбек Смадияров:

"Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данное историческое событие демонстрирует особую значимость наследия нашего легендарного соотечественника для глобального спорта, а также его существенный вклад в продвижение объективного облика и репутации Казахстана на мировой арене".

Как считает глава государства, Геннадий Головкин – это символ спортивной славы нашей страны и ее посол в международном спортивном сообществе.

"Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что история успеха одного из лучших боксеров планеты будет и впредь вдохновлять молодое поколение спортсменов на достижение высоких целей", – заключил Айбек Смадияров.

Ранее мы писали, что Геннадий Головкин стал первым в истории представителем Казахстана, кто вошел в элитный Международный зал славы бокса (IBHOF). Отмечалось, что именитый казахстанец вошел в IBHOF с первой попытки, что является почетным в мире профессионального бокса. Теперь его имя официально стоит в одном ряду с такими легендами, как Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо. Торжественная церемония прошла в Канастоте (штат Нью-Йорк, США).