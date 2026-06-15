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События

Токаев высказался о включении Головкина в Международный зал славы

Токаев высказался о включении Головкина в Международный зал славы, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 19:08 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина по случаю его официального включения в Международный зал боксерской славы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев подчеркнул, что данное историческое событие демонстрирует особую значимость наследия нашего легендарного соотечественника для глобального спорта, а также его существенный вклад в продвижение объективного облика и репутации Казахстана на мировой арене.

Как считает глава государства, Геннадий Головкин – это символ спортивной славы нашей страны и ее посол в международном спортивном сообществе.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что история успеха одного из лучших боксеров планеты будет и впредь вдохновлять молодое поколение спортсменов на достижение высоких целей.

Ранее сообщалось, что Токаев поздравил Геннадия Головкина с историческим событием.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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