Токаев высказался о включении Головкина в Международный зал славы
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина по случаю его официального включения в Международный зал боксерской славы, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, Токаев подчеркнул, что данное историческое событие демонстрирует особую значимость наследия нашего легендарного соотечественника для глобального спорта, а также его существенный вклад в продвижение объективного облика и репутации Казахстана на мировой арене.
Как считает глава государства, Геннадий Головкин – это символ спортивной славы нашей страны и ее посол в международном спортивном сообществе.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что история успеха одного из лучших боксеров планеты будет и впредь вдохновлять молодое поколение спортсменов на достижение высоких целей.
Ранее сообщалось, что Токаев поздравил Геннадия Головкина с историческим событием.
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