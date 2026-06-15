Токаев высказался о включении Головкина в Международный зал славы

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина по случаю его официального включения в Международный зал боксерской славы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаев подчеркнул, что данное историческое событие демонстрирует особую значимость наследия нашего легендарного соотечественника для глобального спорта, а также его существенный вклад в продвижение объективного облика и репутации Казахстана на мировой арене.

Как считает глава государства, Геннадий Головкин – это символ спортивной славы нашей страны и ее посол в международном спортивном сообществе.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что история успеха одного из лучших боксеров планеты будет и впредь вдохновлять молодое поколение спортсменов на достижение высоких целей.

Ранее сообщалось, что Токаев поздравил Геннадия Головкина с историческим событием.