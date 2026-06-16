В Алматы лжесиловики обогатились за счет пенсионеров на 1,5 млрд тенге, но получили по заслугам
Известно, что злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и финансовых институтов, убеждали потерпевших продавать недвижимость и переводить денежные средства на подконтрольные счета. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1,5 млрд тенге.
Уже в ходе расследования установлены и задержаны предполагаемые организаторы и участники преступной схемы.
Их действия квалифицированы по ч.4 ст.190 УК РК, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Также отмечено, что проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств преступной деятельности и иных причастных лиц.
Ранее мы рассказывали, что казахстанка обокрала пенсионеров ради легких денег и осталась у разбитого корыта.