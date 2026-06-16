В Алматы лжесиловики обогатились за счет пенсионеров на 1,5 млрд тенге, но получили по заслугам

Лжесиловики оставили пенсионеров без жилья и денег на 1,5 млрд тенге. Об этом Zakon.kz подробно рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Известно, что злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и финансовых институтов, убеждали потерпевших продавать недвижимость и переводить денежные средства на подконтрольные счета. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1,5 млрд тенге.

Уже в ходе расследования установлены и задержаны предполагаемые организаторы и участники преступной схемы.

Их действия квалифицированы по ч.4 ст.190 УК РК, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Также отмечено, что проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств преступной деятельности и иных причастных лиц.

Ранее мы рассказывали, что казахстанка обокрала пенсионеров ради легких денег и осталась у разбитого корыта.