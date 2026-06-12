Казахстанка обокрала пенсионеров ради легких денег и осталась у разбитого корыта

В Актюбинской области осудили 34-летнюю сотрудницу "Казпочты", которая присвоила миллионы тенге, предназначенные для выплаты пенсий и пособий сельчанам, передает Zakon.kz.

Как пишет 12 июня 2026 года газета "Диапазон", она получила 4 с лишним миллиона тенге и должна была эти деньги разнести жителям сел Вознесеновка, Жанажол и Карабулак – это были их пенсии и пособия.

Но из этой суммы женщина 3 млн 106 тысяч тенге зачислила на личные банковские счета, а потом перевела их на международные счета людей, которых она даже не знала.

В итоге почтальон угодила на скамью подсудимых по обвинению в хищении чужих миллионов.

"В суде обвиняемая призналась, что хотела заработать с помощью мессенджера Telegram и перевела деньги на указанные реквизиты. Судя по всему, она попалась на уловку мошенников, поэтому ничего не заработала и деньги вернуть не смогла. Она просила строго ее не наказывать", – говорится в сообщении.

Суд учел, что обвиняемая раскаялась, и не стал лишать ее свободы. За хищение чужих миллионов теперь уже бывший почтальон получила два года ограничения свободы.

Также суд обязал ее возместить ущерб АО "Казпочта" на сумму 3 млн 36 тысяч тенге.

Ранее сообщалось, что казахстанец хотел поступить за границу и потерял 8 млн тенге.