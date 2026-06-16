Вытаскивали из искореженного авто: поступок нацгвардейцев на месте ДТП восхитил Казнет

В Казнете набирает популярность видео спасения пострадавших в жуткой аварии на автодороге Алматы – Усть-Каменогорск. Очевидцы сняли на камеру, как попавшим в беду людям на помощь оперативно пришли бойцы Национальной гвардии МВД РК, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел напротив микрорайона Заречный города Алатау Алматинской области, а главными героями ролика стали военнослужащие воинской части 6654.

На кадрах, которые активно распространяются в социальных сетях, отчетливо видно, как гвардейцы буквально вытаскивают травмированных граждан из искореженного автомобиля и тут же на месте оказывают им первую медицинскую помощь до приезда бригады скорой.

Пользователи Казнета мгновенно отреагировали на публикацию: казахстанцы в восторге от самоотверженного поступка военных и оставляют сотни благодарных комментариев под видео.

Позже стали известны имена тех, кто не проехал мимо чужой беды. В спасении людей принимали участие сержант Берик Сарсенбиев, ефрейтор Шарапат Сагынов, санитарный инструктор Нуркен Бектай, а также рядовые Камбар Канабек и Адиль Кыстыкбай.

"Также сообщается, что в ликвидации последствий ДТП участвовали еще трое военнослужащих – двое из подразделения РМТО и один военнослужащий комендантской роты", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что нацгвардейцы спасли женщину и ребенка из пожара в Кызылорде.