Глава государства наградил медицинских работников в преддверии профессионального праздника

18 июня 2026 года на торжественном мероприятии по случаю Дня медицинского работника Касым-Жомарт Токаев подчеркнул самоотверженный труд врачей на примере спасенного ребенка, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что прогресс и процветание Казахстана невозможны без обеспечения физического и ментального благополучия сограждан.

"Это общеизвестная истина. Вы самоотверженно трудитесь ради достижения этой благородной цели. Казахская мудрость гласит: "Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын" ("О доброте хорошего человека скажи ему в лицо, пусть озарится оно лучами радости"). Ежедневно я получаю сотни писем, в которых наши соотечественники выражают свои чаяния, предложения и пожелания. Сегодня я хотел бы немного подробнее остановиться на письме, которое недавно получил от жителя Карагандинской области. В нем говорится, что врачи областной больницы спасли четырехлетнего ребенка, пострадавшего в результате происшествия", – рассказал президент.

Родные спасенного малыша, по его словам, отметили исключительную самоотдачу и преданность своему делу медиков. Они искренне благодарят персонал больницы, а также руководителей сферы здравоохранения.

"Сегодня среди нас находится замечательный специалист, подаривший вторую жизнь маленькому пациенту. Безусловно, труд наших соотечественников, демонстрирующих высочайший профессионализм и талант, заслуживает особого признания. Государство всегда будет поддерживать таких патриотичных и ответственных граждан. Сегодня я подписал Указ о награждении высокими государственными наградами ряда медицинских работников за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья населения. Эта награда – дань глубокого уважения народа и признание неоценимых заслуг всего медицинского сообщества. Поздравляю вас!" – обратился президент.

В своем выступлении он также отметил, что Казахстан начал активно внедрять передовые технологии во все сферы деятельности, включая медицину.