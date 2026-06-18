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События

Золото на 115 млн тенге таинственно исчезло в Кокшетау: под подозрением "свой"

золото, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 00:16 Фото: pixabay
В Кокшетау полицейские расследуют факт крупной растраты ювелирных изделий на сумму более 115 млн тенге. Под подозрением оказался бывший топ-менеджер филиала известного ювелирного дома, передает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области. По их данным, заявление в управление полиции города поступило 17 июня 2026 года от представителя пострадавшей компании.

В ходе внутренней проверки в региональном филиале в Кокшетау была выявлена масштабная недостача товарно-материальных ценностей – золотых украшений.

"Предварительно установлено, что хищение могло происходить в период с апреля по июнь текущего года. По словам представителя компании, к растрате может быть причастен бывший региональный директор филиала", – сообщили в ДП.

По данному факту сотрудниками полиции незамедлительно начато досудебное расследование. В рамках первоначальных следственных действий оперативники уже провели опрос лица, на которое указывают заявители, а также организовали сбор и анализ всей необходимой документации.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление иных обстоятельств дела.

В связи с этим инцидентом полицейские рекомендуют владельцам торговых объектов и организаций регулярно проводить внутренние аудиты, инвентаризацию, жестко контролировать движение товарно-материальных ценностей, а также использовать современные системы учета и видеонаблюдения для предотвращения подобных преступлений.

Ранее акмолинские киберполицейские провели спецоперацию в Алматы и задержали 24-летнего серийного мошенника. Молодой человек обманывал покупателей, продавая через интернет несуществующие спортивные товары.

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Канат Болысбек
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