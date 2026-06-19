Устраивал ли водитель Zeekr гонки на ВОАД – показания важного свидетеля по делу о ДТП в Алматы

19 июня в СМУС допросили свидетеля Асета Жаксылыкова, который в день ДТП находился рядом с Александром Паком, сообщает Zakon.kz.

Свидетель Асет Жаксылыков рассказал, что 20 марта к 23:00 приехал в ресторан, где ужинал Александр Пак. После уехал домой и в пути видел Александра Пака за рулем. Главным вопросом участников процесса было: устраивали ли они гонки на дороге.

"Когда я приехал, было четверо человек, потом еще двое присоединились. Начали общаться. Для себя я заказал газированный напиток. Были графины и стаканы на столе. Не могу сказать, что Александр употреблял. В 3:20 я попрощался с ребятами, поехал. Двигался 50-60 км в час. На Достык – Кажымукана увидел Zeekr Александра. Горел красный свет светофора, он стоял, потом на зеленый он уехал, но я с такой же скоростью его опередил. Позже в пути я видел, что он сначала немного притормозил, потом начал набирать обороты и обгонять. Потом на Мендикулова я увидел, что поднялась огромная пыль, увидел ДТП с участием Mercedes и Zeekr на встречной стороне. Я оставил машину на Назарбаева, побежал к месту аварии. Увидел Александра, начал помогать, у него была травма головы и ноги. К нам подбежали другие очевидцы. Я хотел побежать к своей машине, чтобы отвезти в больницу, но увидел, что уже приехала скорая помощь. Александра забрали, я сказал, что далее сам поеду, узнал, куда его везут". Асет Жаксылыков

На допросе свидетель признался, что в ночь трагедии он для личных целей использовал служебный автомобиль Hyundai Palisade (он являлся личным водителем недавно уволенного замначальника ДП), кроме того, нарушил ПДД, пересек двойную сплошную разделительную полосу.

Асет Жаксылыков является подозреваемым по другому уголовному делу. Его обвиняют по пункту 1 части 4 статьи 370 – "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия".

19 июня 2026 года в уголовном деле появился еще один потерпевший – отец погибшей в ДТП Томирис Кыдырбек Рустембек Шотенов, который в суде сделал заявление.

Допрос свидетелей по делу завершился. Назначена дата прений сторон, во время которых гособвинение запросит срок наказания для подсудимого.