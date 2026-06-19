#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
События

Устраивал ли водитель Zeekr гонки на ВОАД – показания важного свидетеля по делу о ДТП в Алматы

Мужчина, наушники, трансляция , фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 12:33 Фото: скриншот из трансляции
19 июня в СМУС допросили свидетеля Асета Жаксылыкова, который в день ДТП находился рядом с Александром Паком, сообщает Zakon.kz.

Свидетель Асет Жаксылыков рассказал, что 20 марта к 23:00 приехал в ресторан, где ужинал Александр Пак. После уехал домой и в пути видел Александра Пака за рулем. Главным вопросом участников процесса было: устраивали ли они гонки на дороге.

"Когда я приехал, было четверо человек, потом еще двое присоединились. Начали общаться. Для себя я заказал газированный напиток. Были графины и стаканы на столе. Не могу сказать, что Александр употреблял. В 3:20 я попрощался с ребятами, поехал. Двигался 50-60 км в час. На Достык – Кажымукана увидел Zeekr Александра. Горел красный свет светофора, он стоял, потом на зеленый он уехал, но я с такой же скоростью его опередил. Позже в пути я видел, что он сначала немного притормозил, потом начал набирать обороты и обгонять. Потом на Мендикулова я увидел, что поднялась огромная пыль, увидел ДТП с участием Mercedes и Zeekr на встречной стороне. Я оставил машину на Назарбаева, побежал к месту аварии. Увидел Александра, начал помогать, у него была травма головы и ноги. К нам подбежали другие очевидцы. Я хотел побежать к своей машине, чтобы отвезти в больницу, но увидел, что уже приехала скорая помощь. Александра забрали, я сказал, что далее сам поеду, узнал, куда его везут".Асет Жаксылыков

На допросе свидетель признался, что в ночь трагедии он для личных целей использовал служебный автомобиль Hyundai Palisade (он являлся личным водителем недавно уволенного замначальника ДП), кроме того, нарушил ПДД, пересек двойную сплошную разделительную полосу.

Асет Жаксылыков является подозреваемым по другому уголовному делу. Его обвиняют по пункту 1 части 4 статьи 370 – "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия".

19 июня 2026 года в уголовном деле появился еще один потерпевший – отец погибшей в ДТП Томирис Кыдырбек Рустембек Шотенов, который в суде сделал заявление.

Допрос свидетелей по делу завершился. Назначена дата прений сторон, во время которых гособвинение запросит срок наказания для подсудимого.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Водитель Zeekr рассказал, почему катался на подложных номерах
13:17, 15 июня 2026
Смертельное ДТП на аль-Фараби: водитель Zeekr рассказал, почему ездил с подложными номерами
ДТП на встречке в Алматы: все родные погибших простили водителя Zeekr
11:49, 08 июня 2026
ДТП на аль-Фараби в Алматы: все родные погибших простили водителя Zeekr
Александр Пак, подсудимый
12:37, 15 июня 2026
Тормоза не сработали: виновник смертельного ДТП на аль-Фараби рассказал свою версию трагедии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан будет представлен в финале чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Китае
12:59, Сегодня
Казахстан будет представлен в финале чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Китае
Тимур Нурсеитов
12:37, Сегодня
Казахстанский боксёр Тимур Нурсеитов потерпел поражение и не получит медаль ЭКМ в Китае
Абылайхан Жусупов
11:58, Сегодня
Чемпион мира Жусупов оформил разгром против узбека Болтаева и гарантировал медаль на ЭКМ
Иржи Прохазка
11:50, Сегодня
Бой бывшего чемпиона Прохазки и Косты находится в разработке на UFC 330
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: