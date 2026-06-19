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События

"Пока хоронил дочь, подсудимого простили": отец погибшей в ДТП на аль-Фараби девушки сделал заявление

Суд, судья, прокурор, участники , фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 11:51 Фото: Zakon.kz
19 июня 2026 года в Алматы продолжилось главное судебное разбирательство по делу о ДТП на аль-Фараби, в котором погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Председательствующий по делу судья Еркин Майшинов заявил, что через судебный кабинет в СМУС поступил ряд ходатайств: признать потерпевшей стороной также отца погибшей в ДТП Томирис Кыдырбек – Рустембека Шотенова, не распространять его фото и видео в СМИ и других источниках, а также запретить журналистам распространять его персональные данные.

Трое адвокатов заявили, что мужчина полностью обеспечивал свою дочь, дал ей образование и занимался воспитанием, однако с ее мамой не живет с 2018 года. В материалах дела имеется справка о расторжении брака. По их словам, пока он занимался похоронами дочери, его бывшая супруга дала прощение обвиняемому.

Еркин Майшинов допросил Рустембека Шотенова в качестве свидетеля.

"Дочь родилась в 2005 году. Она мой первенец, я растил ее, она училась в школе "Болашак", ежемесячно оплачивал 300 тыс. тенге. Ее мама моя бывшая жена. Она мне пятерых детей родила. Это вторая дочка, которая умерла. Одну похоронил в 1,5 месяца, теперь Томирис. Еще три сына есть. С 2018 года с бывшей супругой не живем, не сложилось у нас. Некоторые знакомые не в курсе, что мы разведены. Она уже вышла замуж. Томирис жила и у меня, и у бывшей жены. Я им трехкомнатную квартиру оставил". Рустембек Шотенов

Мужчина рассказал, как узнал о смерти и заявил, что три месяца после трагедии не может спать по ночам.

"В тот день я ехал в Талдыкорган, мне позвонил сотрудник полиции, начал говорить про Томирис. Я сказал, что она моя дочь, мне сказали, что она погибла в ДТП. Я развернулся в Алматы. Попросил близких съездить в морг, позже они подтвердили, что там Томирис. Обнял и плакал. Потом повезли ее домой. Нам надо было ее похоронить. В этот момент оказывается бывшая жена поехала в ДП, якобы дать объяснение. Мне некогда было, надо было могилу готовить. Проводить в последний путь из дома, где она родилась, жила, училась. На следующий день в Наурыз мы ее похоронили. Было много людей, родственников, друзей. Вечером молодые пацаны пришли, попросили прощения, сказали – близкие Александра Пака, но я их прогнал. После этого они поехали к бывшей жене, она дала прощение, ей дали компенсацию. Томирис с Кумар общались больше пяти лет, а Еламана я не знаю".Рустембек Шотенов

Он заявил, что общался с дочерью за день до ее смерти и они намеревались увидеться на праздник Наурыз.

"С дочерью за день до смерти общался. Она позвонила сама мне. Моя мама ежегодно делает наурыз-коже на всю улицу. Она сказала, что приедет с друзьями и я с радостью сказал, что жду их. За неделю до этого она приезжала ко мне домой, мы беседовали о разном... Я много, где работал, семь лет в спецназе прослужил, потом телохранителем. У нас был достаток, когда мы жили вместе. Когда развелись, Томирис переживала. Много раз хотела нас помирить, а когда стали нормально общаться с бывшей супругой, она была довольна".Рустембек Шотенов

Рустембек Шотенов признан потерпевшим. В процессе будут участвовать его адвокаты. Их ходатайства судом удовлетворены.

Также в суде мужчина рассказал, что недавно ездил в Тараз к родителям семьи подсудимого, чтобы взглянуть им в глаза.

"Мне знакомые стали звонить и говорить, что все трое потерпевших простили подсудимого, неужели и я прощаю? Нет никакого прощения ему! Я поехал в Тараз к его семье. Его отца видел, он плакал, хотел встать на колени. Я сказал, что его единственная ошибка, что сына не так воспитал и уехал. Не угрожал никому, ничего не просил. Его сын меня морально сломал, я три месяца по часу сплю. Дочь свою любил, люблю и буду любить... Как Александр Пак собираешься дальше жить?" – на эмоциях обратился к подсудимому отец погибшей в ДТП Томирис Кыдырбек.

21 марта 2026 года три человека погибли в страшном ДТП в Алматы. Водитель Zeekr, который был пьян, выехав на встречную полосу на проспекте аль-Фараби, столкнулся с Mercedes, в результате чего водитель и двое пассажиров второго авто погибли на месте. Как стало известно, предполагаемый виновник аварии якобы участвовал в гонках на дороге. Он выжил, на него завели уголовное дело. После этого ЧП в Алматы направили сотрудников Департамента собственной безопасности, Комитета административной полиции и Департамента по работе с личным составом для проверки.

Водитель Zeekr в суде вину признал. 8 июня на процессе потерпевшие стороны заявили, что простили обвиняемого, и просили суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Ранее в суде были допрошены знакомые Александра Пака, которые провели вместе с ним вечер незадолго до трагедии. Все они подтвердили, что после выезда из ресторана грубо нарушали ПДД, за что некоторые лишены водительских прав.

15 июня Александр Пак рассказал, как произошло ДТП.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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