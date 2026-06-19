"КазАгроФинанс" привлечет 20 млрд тенге исламских инвестиций для казахстанских аграриев

АО "КазАгроФинанс", входящее в группу компаний Национального управляющего холдинга "Байтерек", и Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщает Zakon.kz.

Подписание состоялось на полях IsDB Group Annual Meetings 2026 – ежегодного собрания Группы Исламского банка развития, ключевой международной площадки исламского финансирования, объединяющей институты развития и правительства десятков государств-членов.

Соглашение открывает АО "КазАгроФинанс" доступ к исламскому финансированию объемом до 20 млрд тенге. Средства будут направлены исключительно на поддержку аграриев Казахстана – финансирование приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, обновление основных фондов.

Фото: АО "КазАгроФинанс"

"Доступ к капиталу – один из ключевых факторов, определяющих темп развития аграрного сектора. Наша задача – поддерживать отечественных аграриев и тем самым стимулировать экономику. Это соглашение дает такую возможность, и мы продолжим расширять инструменты поддержки казахстанского агропрома", – отметил независимый директор, член Совета директоров АО "КазАгроФинанс" Рустам Абдусаламов.

Фото: АО "КазАгроФинанс"

Клиентам компании финансирование будет предоставляться по механизму исламского лизинга Иджара на привлекательных льготных условиях. Все параметры по сделке определяются заранее, фиксируются на весь срок договора и полностью соответствуют строгим этическим стандартам исламского финансирования.