"КазАгроФинанс" привлечет 20 млрд тенге исламских инвестиций для казахстанских аграриев
Подписание состоялось на полях IsDB Group Annual Meetings 2026 – ежегодного собрания Группы Исламского банка развития, ключевой международной площадки исламского финансирования, объединяющей институты развития и правительства десятков государств-членов.
Соглашение открывает АО "КазАгроФинанс" доступ к исламскому финансированию объемом до 20 млрд тенге. Средства будут направлены исключительно на поддержку аграриев Казахстана – финансирование приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, обновление основных фондов.
"Доступ к капиталу – один из ключевых факторов, определяющих темп развития аграрного сектора. Наша задача – поддерживать отечественных аграриев и тем самым стимулировать экономику. Это соглашение дает такую возможность, и мы продолжим расширять инструменты поддержки казахстанского агропрома", – отметил независимый директор, член Совета директоров АО "КазАгроФинанс" Рустам Абдусаламов.
Клиентам компании финансирование будет предоставляться по механизму исламского лизинга Иджара на привлекательных льготных условиях. Все параметры по сделке определяются заранее, фиксируются на весь срок договора и полностью соответствуют строгим этическим стандартам исламского финансирования.