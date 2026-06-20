К жителям Алматы и Астаны обратился "Казгидромет"

Синоптики предупреждают жителей двух городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 20 июня 2026 года, сообщает Zakon.kz.

20 июня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы и ночью в городе Астане, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее синоптики рассказали, что Казахстан с 20 по 22 июня накроет сильная жара до +41°C.