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К жителям Астаны, Алматы и еще нескольких городов обратился "Казгидромет"

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 09:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупреждают жителей девяти городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 6 июля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

6 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Актобе, Алматы, ночью в городах Костанае, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Атырау, Астане, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее синоптики "Казгидромета" предупредили об опасных погодных явлениях в Астане и во всех семнадцати областях Казахстана 6 июля.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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